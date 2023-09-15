Камила Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне с 26 по 28 сентября

ТАСС, 15 сентября. Российская фигуристка Камила Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Также в режиме видеоконференцсвязи заслушают показания представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Арбитрами на слушания назначены американец Джеффри Мишкин (со стороны Всемирного антидопингового агентства), француз Матьё Мезоннёв (со стороны Валиевой) и британец Джеймс Дрейк (председатель). РУСАДА решило не участвовать в процессе выдвижения кандидатур.

WADA настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Валиева считает свои действия непреднамеренными и рассчитывает вернуть золото чемпионата России, которого она лишилась в результате аннулирования ее результатов после взятия пробы.

В начале слушаний каждая сторона спора выступит с краткими вступительными заявлениями, после чего свои показания дадут свидетели, а также будут рассмотрены другие доказательства. CAS отмечает, что дата объявления решения остается неизвестной. Решение можно будет оспорить только в Верховном суде Швейцарии.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.