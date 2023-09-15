Испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса

Спортсменки выразили недоверие сразу нескольким чиновникам Королевской испанской футбольной федерации

ТАСС, 15 сентября. Футболистки, вызванные в женскую сборную Испании по футболу, не намерены приезжать в расположение национальной команды. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Сообщается, что футболистки хотят добиться более фундаментальной реформы футбольной системы в стране и поэтому продолжат бойкот сборной. Портал Relevo сообщил, что футболистки выразили недоверие сразу нескольким чиновникам Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Бывший председатель Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес ранее был вызван в суд для дачи показаний 15 сентября по делу, связанному с поцелуем игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо. 10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста председателя RFEF.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела.