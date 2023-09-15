Рубиалес прибыл в суд Испании для дачи показаний по делу о поцелуе футболистки

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации проходит по делу в качестве подозреваемого

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с поцелуем игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе юридической инстанции.

Экс-глава RFEF проходит по делу в качестве подозреваемого. Ранее суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры против Рубиалеса по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении после поцелуя Эрмосо.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF.