Американский защитник "Спартака" Кин пропустит матчи КХЛ с ЦСКА и "Динамо"

Хоккеист прибудет в клуб во вторник

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник "Спартака" Джозеф Кин не сможет принять участие в ближайших матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА и московского "Динамо", он прибудет в расположение команды 19 сентября. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Алеша Пилко.

"Кин прибудет в "Спартак" во вторник", - сказал Пилко.

8 сентября "Спартак" сообщил о подписании однолетнего контракта с 24-летним американцем, выступавшим за команду в прошлом сезоне. В сезоне-2022/23 Кин стал лидером по результативности среди защитников "Спартака", в 64 матчах набрав 24 очка (6 шайб + 18 результативных передач).

Хоккеисты "Спартака" одержали две победы подряд на выезде над петербургским СКА (3:0) и подмосковным "Витязем" (4:1) и занимают с восьми очками второе место в Западной конференции, отставая на два балла от нижегородского "Торпедо". В шести встречах красно-белые одержали четыре победы.