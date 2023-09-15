Анцелиович: физическое отсутствие Валиевой на заседании в CAS не повлияет на исход дела

Юрист отметила, что главным является то, что фигуристка готова отвечать на вопросы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Физическое отсутствие российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил не повлияет на исход дела. Таким мнением с ТАСС поделилась руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

"Мы всегда советуем, чтобы спортсмен лично был на слушаниях, это всегда только приветствуется, поскольку демонстрирует арбитрам открытость и честность спортсмена, готовность к сотрудничеству. Но после пандемии практически все заседания проходят в таком режиме, к этому привыкли. И, потом, сейчас туда достаточно проблематично и дорого лететь - временные и финансовые издержки не окупаются личным присутствием. Самое главное, что она готова отвечать на вопросы и станет участником заседания. Так что ее физическое отсутствие в зале заседаний никак не может повлиять на исход дела", - считает Анцелиович.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи, таким же образом будут заслушаны показания представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Арбитрами на слушания назначены американец Джеффри Мишкин (со стороны Всемирного антидопингового агентства), француз Матьё Мезоннёв (со стороны Валиевой) и британец Джеймс Дрейк (председатель). РУСАДА решило не участвовать в процессе выдвижения кандидатур.