Слушатели из 11 стран начали учебный год в международном олимпийском университете в Сочи

Преподавать будут приглашенные профессора из восьми стран

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год стартовал в пятницу в Российском международном олимпийском университете в Сочи (РМОУ), обучение по трем флагманским программам пройдут 78 слушателей из 11 стран мира, количество стран по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое. Об этом сообщили журналистам по итогам церемонии открытия учебного года в пресс-службе университета.

"15 сентября в кампусе РМОУ в г. Сочи состоялось открытие учебного года. Всего обучение по трем флагманским программам дополнительного образования университета - русскоязычных "Мастер спортивного администрирования" и "Мастер спортивного управления", а также международной Master of Sport Administration - сегодня начали 78 слушателей из 11 стран. Своими знаниями с ними поделятся приглашенные профессора из 8 зарубежных стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе университета уточнили ТАСС, что в прошлом году в университете начинали обучение слушатели из 6 стран мира. Большая часть слушателей являются стипендиатами Фонда поддержки олимпийцев России, в этом году фондом были предоставлены 43 гранта для завершающих и завершивших спортивную карьеру членов сборных команд России по олимпийским видам спорта. В церемонии открытия учебного года приняли участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной Ирина Винер, президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион Алексей Свирин, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики олимпийская чемпионка Ирина Привалова, а также другие почетные гости.

"Российский международный олимпийский университет необходим потому, что спортсмены заканчивают карьеру, и какое бы образование они ни получили, у них нет знания бизнеса, никакого понимания, опыта. Поэтому федерации стремятся найти специалистов со стороны, но они знают спорт извне, а спортсмены, которые здесь учатся, находятся внутри и сами понимают и знают насущные проблемы. Но они должны возвращаться в свои федерации и применять свои знания для тех федераций, которые их сюда отправили, и приносить пользу", - отметила Винер.