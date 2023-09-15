Вышли в плюс. Клубы РПЛ впервые после ввода санкций продали игроков на более чем €100 млн

15 сентября в России закрылось трансферное окно

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с момента временного отстранения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вышли в плюс по выручке за летнее трансферное окно, впервые продав игроков на сумму более €100 млн и достигнув профицита. Этому способствовали в том числе новые механизмы осуществления трансферов и открытие новых рынков в Латинской Америке.

Регистрационный период завершился у клубов высшего дивизиона чемпионата России в ночь на 15 сентября. 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидами организаций из-за ситуации на Украине. Бан отразился и на взаимоотношениях с иностранными клубами. В летнее трансферное окно перед началом сезона-2022/23 российские клубы, согласно данным профильного портала Transfermarkt, потратили €85,053 млн, а сумма доходов превысила €59 млн. В общей сложности минус составил €25,967 млн. Во второй регистрационный период прошлого сезона клубы РПЛ значительно уменьшили этот показатель: при доходах в €25,913 млн они потратили €28,192 млн, из-за чего дефицит был €2,279 млн. В последний раз клубы РПЛ вышли в плюс в зимнее трансферное окно сезона-2019/2020, когда прибыль всех клубов в общей сложности составила €14,130 млн (доходы - €33,685 млн, расходы - €19,555 млн).

Летнее трансферное окно 2023 года для клубов высшего дивизиона чемпионата России открылось 26 июня. С того момента они заработали €124 млн и потратили €98,295 млн, общий профицит составил €25,705 млн. Этот показатель вырос во многом благодаря чемпиону последних пяти сезонов РПЛ петербургскому "Зениту". Сине-бело-голубые продали бразильского нападающего Малкома за €60 млн саудовскому "Аль-Хилялю". Трансфер стал рекордным по стоимости за всю историю лиги. В этот регистрационный период "Зенит" заработал больше всех в РПЛ - €35,12 млн.

Вторым стало московское "Динамо", его трансферный баланс составил €7,6 млн. В это трансферное окно бело-голубым удалось продать свой самый дорогой актив: полузащитник Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад", стороны заключили шестилетний контракт. По данным Transfermarkt, "Реал Сосьедад" заплатил за российского футболиста €13 млн.

Третьим стал столичный "Локомотив", который вышел в плюс на €3,48 млн.

Еще четыре клуба РПЛ завершили трансферное окно с положительным балансом. Среди них "Сочи" (€3,05 млн), ЦСКА (€1,7 млн), "Пари Нижний Новгород" (€1,03 млн) и "Ростов" (€100 тыс.). У других клубов РПЛ образовался дефицит. Больше всех в минус ушел московский "Спартак" (-€19,5 млн), далее идут казанский "Рубин" (-€6,81 млн), "Оренбург" (-€3,4 млн), "Краснодар" (-€1,63 млн), самарские "Крылья Советов" (-€1,23 млн), калининградская "Балтика" (-€1,05 млн), грозненский "Ахмат" (-€950 тыс.), екатеринбургский "Урал" (-€770 тыс.) и воронежский "Факел" (-€30 тыс.).

Новые подходы к трансферам

Примененные к России санкции мешали некоторым клубам, это сподвигло искать новые возможности для перехода футболистов. Яркий пример показали ЦСКА и "Динамо". Эти клубы использовали альтернативный вариант перевода денег, чтобы трансферы состоялись.

27 августа "Динамо" объявил о подписании контракта с мексиканским полузащитником Луисом Чавесом. 22 июля бывший клуб игрока "Пачука" сообщил, что санкции, наложенные на экономическую систему России, не позволяют совершать какие-либо операции с российской организацией. При этом тогда в мексиканском клубе отметили, что расторгнут контракт, чтобы у футболиста была возможность перейти в "Динамо". Однако этого не произошло, Чавесу пришлось выкупать свой контракт у "Пачуки" после того, как бело-голубые отправили деньги футболисту. "Динамо" обеспечило безопасность трансфера гарантийными документами.

Трансфер был произведен с большой задержкой. Чтобы его осуществить, потребовалось около месяца, на это повлияли сложные механизмы перевода денег из России футболисту. Чавесу 27 лет, за "Пачуку" он выступал с июля 2019 года. В составе команды игрок провел 143 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В сезоне-2022/23 вместе с клубом стал чемпионом Мексики. В составе мексиканской сборной футболист провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. В 2023 году сборная Мексики вместе с Чавесом выиграла Кубок КОНКАКАФ.

Таким же способом осуществился трансфер чилийского нападающего Виктора Давилы из мексиканского "Леона" в ЦСКА. 21 августа игрок прилетел в Москву, но на тот момент еще не был реализован трансфер. Как и Чавес, Давила выкупил свой контракт, предварительно получив деньги от российского клуба. Затем чилиец подписал с ЦСКА соглашение на четыре года с возможностью продления на один сезон. Давиле 25 лет, с 2021 года он выступал за мексиканский "Леон", с которым стал обладателем Кубка лиг и победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Ранее он играл за чилийский клуб "Уачипато" и мексиканские команды "Некакса" и "Пачука".

Возвращение к европейским переговорам

Несмотря на некоторые трудности, "Динамо" все же показало, что с европейскими клубами можно вести дела. Бело-голубые летом оформили четыре трансфера с клубами из Европы. 2 июля пресс-служба московского клуба сообщила, что из "Динамо" в итальянскую "Болонью" перешел хорватский полузащитник Никола Моро. Моро 25 лет, он выступал за "Динамо" с сезона-2020/21, провел 66 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами.

12 июля "Динамо" объявило о переходе польского полузащитника Себастьяна Шиманьского в турецкий "Фенербахче", после чего генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров отмечал, что в скором времени клуб должен получить первый транш. Шиманьскому 24 года, он выступал за "Динамо" с 2019 года, куда перешел из польской "Легии". В составе московской команды он провел 86 матчей в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Затем Захарян перешел из "Динамо" в "Реал Сосьедад". Пивоваров сообщил журналистам, что "Динамо" получило деньги за этот переход. Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Он провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 результативных передач. Перед трансфером грузинского защитника Сабы Сазонова в итальянский "Торино" Пивоваров сказал, что в московском клубе не переживают из-за получения денег, так как был опыт получения средств за Захаряна. То есть "Динамо" показало возможность общения с европейскими клубами и получения денег от них.

В это трансферное окно ЦСКА тоже сотрудничал с европейской организацией. Армейский клуб продал казахстанского полузащитника Бахтиёра Зайнутдинов в турецкий "Бешикташ", 21 августа об этом было объявлено официально. Зайнутдинову 25 лет, он выступал за ЦСКА с 2020 года, в составе армейцев провел 83 матча, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. "Спартак" продал французскому "Клермону" бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, отдал в аренду нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде в "Клермон" и испанский "Эспаньол" соответственно.

"Спартак" и "Зенит" показали обратный кейс взаимодействия - покупку игроков у европейских клубов. Красно-белые летом приобрели конголезского полузащитника Тео Бонгонда у испанского "Кадиса", молдавского защитника Олега Рябчука у греческого "Олимпиакоса", сербского защитника Срджана Бабича у испанской "Альмерии". Состав "Зенита" пополнил сербский защитник Страхиня Эракович, перешедший из белградской "Црвены Звезды". Но все же гораздо чаще российские клубы взаимодействуют со странами Латинской Америки.

Значимые трансферы клубов РПЛ

Один из главных летних переходов - трансфер парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Футболист стал игроком принципиального соперника - "Спартака". Сумма трансфера составила €6 млн. О переходе футболиста было объявлено 10 июля. Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, провел 45 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с армейским клубом Медина стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23. Парагвайский полузащитник уже забил дебютный мяч за новую команду, отличившись в матче против казанского "Рубина" (4:0).

9 сентября французский нападающий Вильсон Изидор перешел из "Локомотива" в "Зенит" на правах аренды, при этом у трансфера есть обязательная опция выкупа футболиста по итогам сезона. Сумма аренды составила €1,35 млн. В "Локомотиве" перед закрытием трансферного окна в Европе заявляли, что футболист находится в Москве и пропускает кубковую игру, чтобы в случае хорошего предложения от клубов топ-5 лиг оперативно вылететь на переговоры и заключить сделку. После завершения трансферного окна 3 сентября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что Изидор самовольно уехал во Францию, где прошел медосмотр в одном из футбольных клубов, однако переход не состоялся. Изидору 23 года, он выступал за "Локомотив" с января 2022 года, в составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач.

Трансфер Эраковича из "Црвены Звезды" в "Зенит" вызвал общественный резонанс . Перед оформлением перехода появилась информация, что у футболиста уже есть договоренность со "Спартаком", однако серб в итоге выбрал команду из Петербурга. Эракович впоследствии заявил, что "Зенит" вышел на него первым. Сербу 22 года, он выступал за основную команду "Црвены Звезды" с лета 2020 года, провел в ее составе 107 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. В составе сборной Сербии Эракович в 5 матчах забил 1 мяч.

Многие болельщики знают о дружбе московских ЦСКА и "Динамо". Летом состоялся, как назвали это в клубах, братский переход. Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль стал игроком "Динамо", покинув ЦСКА. 27 августа Карраскаль подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с опцией продления на один сезон. Карраскалю 25 лет, он выступал за ЦСКА с сезона-2021/22, в составе армейцев полузащитник стал обладателем Кубка России сезона-2022/23. Всего за команду он провел 47 матчей, отметился 7 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На счету футболиста 1 гол и 2 передачи в 6 матчах за сборную Колумбии.

Также в "Спартак" из "Кадиса" отправился 27-летний Бонгонда. Сумма трансфера составила €7 млн. Футболист быстро адаптировался и уже впечатлил российских зрителей. В 9 матчах конголезский полузащитник забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Бонгонда установил уникальное достижение в составе "Спартака", он стал первым футболистом команды в 21 веке, кто смог отметиться четырьмя результативными действиями в первых четырех матчах.

В летнее трансферное окно 249 футболистов пополнили составы клубов РПЛ, 228 игроков покинули лигу. Следующий регистрационный период в высшем дивизионе чемпионата России пройдет с 25 января по 22 февраля 2024 года.