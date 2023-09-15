Фесикова считает, что ведущие пловцы России откажутся от международных стартов

Серебряный призер Олимпиады отметила, что на следующей неделе будет созван президиум Всероссийской федерации плавания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ведущие пловцы России не будут принимать участия в соревнованиях на выдвинутых Международной федерацией плавания (World Aquatics) условиях. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпийских игр 2012 в плавании Анастасия Фесикова.

4 сентября World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, им запрещено демонстрировать поддержку проведения специальной военной операции на Украине. Также нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. При этом к соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии в одной дисциплине.

"Конечно, мы не одобряем это решение, никто подписываться под эти декларации не будет, мы вчера с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Валерьевичем Сальниковым обсуждали этот вопрос, - сказал Сальников. - На следующей неделе будет созван президиум, где, скорее всего, с официальным заявлением выступит Владимир Валерьевич. В данный момент ждут, когда получат на руки декларацию, которую нужно будет подписывать, чтобы посмотреть уже воочию. Но, конечно, с этими условиями никто не согласен, под такими условиями выступать никто не будет. Спортсмены опрошены, нет еще таких спортсменов. Да, возможно, есть такие спортсмены, которые скажут, что хотят поехать, но это не лидеры нашей сборной, я более чем уверена".

"Потому что мало того, что можно ехать без флага и гимна, какой-то принадлежности, но подписывать, что ты не принадлежишь никакому обществу и не поддерживаешь политику нашей страны и президента, это, конечно, никто сделать не сможет. Если отменят декларацию, будет условие - без флага и гимна, то да, то может. Но тут тоже двоякое, нужно отбираться, а где отбираться - непонятно, как отбираться. Поэтому тут много вопросов, на них нет ответов", - добавила Фесикова.

14 сентября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на расширенном заседании коллегии спортсменов организации заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен отменить рекомендации международным спортивным федерациями о допуске российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. "Насколько верится, что МОК отменит требование о выступлении в нейтральном статусе? Вы знаете, тут каждый день мы верим, уже год назад думали, что все, никаких санкций не будет, а тут чем ближе Олимпийские игры, тем больше санкций, каких-то новых нелепых решений и санкций от каждой федерации, - отметила Фесикова. - Как вчера сказал Станислав Алексеевич, каждый как будто все дурнее и дурнее, кто смешнее придумает какие-то санкции. Поэтому надеемся и верим, что люди вразумлятся, но как-то пока все идет в совершенно другую сторону".

Об итогах коллеги спортсменов ОКР

15 сентября более 20 спортсменов из коллегии спортсменов ОКР возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе, после этого они отправились в Музей Победы. "Конечно, такие мероприятия очень важны, мы отдаем честь и дань нашим дедам, прадедам, бабушкам, тем, кто воевал, и тем, кто дал нам жизнь, - сказала Фесикова. - Конечно, сейчас тоже непростое время для нашей страны. Мы чтим, верим. Конечно, очень важно, что мы здесь объединились с нашими белорусскими коллегами, друзьями. Очень здорово, что это все организовано, сейчас все смогут пойти в музей, посмотреть прекрасную экспозицию. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше и они были чаще".

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"Итоги первого дня комиссии? Я думаю, что каждый получил то, что хотел, были ознакомлены все с обучающими программами для спортсменов после карьеры, были услышаны ответы на вопросы, которые многих интересуют. В том числе как будет дальше развиваться спорт в целом в стране, какие соревнования будут проводиться. Это очень важно, потому что многие не знают, как будет дальше вообще устраиваться система. Поэтому я думаю, что каждый подчерпнул что-то, были обсуждены вопросы, решены какие-то проблемы. Поэтому надеюсь, что в следующем году еще что-то решится и в следующем году мы соберемся в этой компании, к нам прибавятся еще много спортсменов, которые хотят поучаствовать в этом прекрасном событии", - заключила Фесикова.