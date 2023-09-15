Прокуратура Испании попросила суд запретить Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо

Прокуратура хочет, чтобы Луис Рубиалес являлся в суд каждые 15 дней и не мог приближаться к спортсменке ближе чем на 500 м

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Испании попросила суд запретить бывшему председателю Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу приближаться к игроку женской сборной Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает газета La Raz n.

По ее информации, прокуратура хочет, чтобы Рубиалес являлся в суд каждые 15 дней и не мог приближаться к Эрмосо ближе чем на 500 метров. Экс-глава RFEF проходит в качестве подозреваемого по делу, связанному с поцелуем футболистки. Его подозревают в сексуальном насилии и физическом принуждении. Рубиалес, давший показания в суде, не согласился с обвинениями и отрицал отсутствие согласия при поцелуе со стороны спортсменки.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста главы RFEF.