CAS представил арбитров на слушания по делу фигуристки Валиевой

Слушания пройдут с 26 по 28 сентября в Лозанне

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд опубликовал порядок слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

Все арбитры, несмотря на назначения сторонами слушаний, обязаны быть независимыми. Это прописано в том числе и в кодексе CAS. Рассмотрения дела тремя арбитрами осуществляется для обеспечения принципа третейского разбирательства.

Кандидатура Мишкина была выдвинута Всемирным антидопинговым агентством, которое настаивает на четырехлетней дисквалификации Валиевой. В прошлом специалист являлся главным юрисконсультантом Национальной баскетбольной ассоциации и участвовал во всех важных юридических решениях, которые затрагивали организацию за последние 35 лет.

Позднее его сфера деятельности расширилась, распространившись на Профессиональную ассоциацию гольфа, Национальную футбольную лигу , Национальную хоккейную лигу, Высшую бейсбольную лигу и другие крупнейшие спортивные организации Северной Америки.

В 2022 году Мишкин был назначен одним из восьми независимых арбитров, рассматривающих допинговые споры по олимпийским и паралимпийским видам спорта США. Орган был создан для того, чтобы защищать права спортсменов и обеспечивать справедливость юридических процессов в решении антидопинговых споров. При этом все восемь арбитров согласовывались Американским антидопинговым агентством, Олимпийскими и Паралимпийским комитетом США (USOPC) и Консультативным советом спортсменов USOPC.

Теоретик из Франции

Валиева считает свои действия непреднамеренными и рассчитывает вернуть золото чемпионата России, которого она лишилась в результате аннулирования ее результатов после взятия пробы. Фигуристка выбрала кандидатуру арбитра из Франции Матьё Мезоннёва.

Фигура Мезоннёва нова для российской аудитории - ранее он никогда не участвовал в слушаниях по делам с участием российских спортсменов. В большей степени француз известен как теоретик, он опубликовал более 70 публикаций по спортивному праву. В том числе Мезоннёв является автором комментария по делу пятикратной олимпийской чемпионки по конькобежному спорту немки Клаудии Пехштайн, которая в течение пяти лет пыталась взыскать с Международного союза конькобежцев €5 млн в качестве компенсации за неправомерную дисквалификацию в 2009 году. 7 июня 2016 года Федеральный верховный суд Германии принял окончательное решение об отказе в возмещении.

В своем комментарии Мезоннёв рассматривал процессуальные нарушения со стороны CAS и пришел к выводу, что суд ошибочно отказал Пихштайн в публичности слушаний. Арбитры суда, по мнению француза, являются беспристрастными, а их честность не подлежит сомнению. В заключении он приходит к выводу, что некоторые "элементы" в CAS, несмотря на улучшения последних лет, могут вызывать "сомнения в умах спортсменов".

Дело Ласицкене и Коулмана

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не участвовать в выдвижении кандидатур на роль арбитра, поэтому Джеймс Дрейк был назначен CAS. Кандидатура британца известна российским спортсменам больше всех. В январе 2021 года он рассматривал иск олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Предметом спора стало решение World Athletics, который в очередной раз продлил санкции в отношении российских легкоатлетов, из-за чего они были вынуждены выступать на Олимпиаде в Токио в нейтральном статусе.

CAS отклонил иск Ласицкене, а сама спортсменка по итогам слушаний усомнилась в независимости суда. "Да и иск я подавала в тот момент, когда не имела возможности выступать уже больше года, не могла защитить свой титул на зимнем чемпионате Европы, рискуя при этом пропустить вторую Олимпиаду подряд. Но все эти вопросы о нарушении моих прав так называемый независимый арбитраж решил опустить и просто подогнал свое решение под юридические аспекты", - написала тогда спортсменка в социальной сети.

Еще одним знаменитым делом под председательством Дрейка стало рассмотрение в 2021 году апелляции американского бегуна на спринтерские дистанции Кристиана Коулмана, который оспаривал двухлетнюю дисквалификацию из-за пропуска трех допинг-тестов. CAS сократил срок отстранения до полутора лет. Панель CAS при рассмотрении апелляции учла, что допинг-офицер не позвонил спортсмену, что считается стандартной практикой при проведении тестов, но не является обязательным пунктом правил.

Также Дрейк разбирал апелляции различных российских спортсменов на дисквалификации, наложенные на них на основе информации из московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. В этих делах британец выступал и в качестве председателя комиссий, и в качестве единоличного арбитра.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября. 29 сентября назначен резервным днем. Валиева и представители РУСАДА дадут свои показания по видеоконференцсвязи. В начале слушаний каждая сторона спора выступит с краткими вступительными заявлениями, после чего свои показания дадут свидетели, а также будут рассмотрены другие доказательства. CAS отмечает, что дата объявления решения остается неизвестной. Решение можно будет оспорить только в Верховном суде Швейцарии.