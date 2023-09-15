Борзаковский оценил возможность возвращения майской эстафеты по Садовому кольцу

С 2013 года эстафета проводится на территории олимпийского комплекса "Лужники" и прилегающих набережных

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Идея возвращения легкоатлетической эстафеты по Садовому кольцу является неплохой, но ее сложно воплотить в нынешних условиях. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский.

"Пора ли возродить эстафету по Садовому кольцу? Сейчас есть нюансы, - сказал Борзаковский. - Раньше, когда проводилась эстафета, автомобилей было меньше, сейчас может быть коллапс, поэтому здесь нужно понять людей, которые окружают нас. У нас же есть такие места, как "Лужники", там можно проводить эстафеты, и они проходят в рамках Московского марафона и других стартов. Москва остается, поменялось место проведения".

"Я понимаю московские власти, действительно очень сложно перекрыть в нынешнее время Садовое кольцо. Вижу ли в перспективе возрождение эстафеты? В перспективе было бы неплохо. Но я повторю, что понимаю все стороны - и спортивную, и властей", - добавил Борзаковский.

Первый старт эстафеты по Садовому кольцу прошел 2 мая 1922 года. Соревнования 1923 и 1924 годов прошли по Бульварному кольцу. С 2013 года эстафета проводится на территории олимпийского комплекса "Лужники" и прилегающих набережных.