Тренер Абаскаль надеется остаться в "Спартаке" минимум на 10 лет

ТАСС, 15 сентября. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль желает остаться на своем посту не менее чем на 10 лет. Об этом испанский специалист рассказал "Спорт-Экспрессу".
Абаскаль возглавил "Спартак" в июне 2022 года, действующий контракт тренера рассчитан до 2025 года.
"Есть рост, я чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам. Надеюсь, что этого не произойдет в ближайшие лет 10, но когда-то и меня здесь не будет. На мой взгляд, правильный путь - не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы стать лучше", - сказал Абаскаль.
"У меня есть уверенность в проекте и в его серьезности, во внимании ко всем деталям. Если бы мы встретились с вами здесь, в моем кабинете на базе несколько месяцев назад, то сидели бы как будто в больнице. Я не шучу, было мрачно. Теперь сделан ремонт, на базе рабочая обстановка, есть все условия для работы. Есть клуб, владельцы, которые позволяют эволюционировать всему, что у нас есть", - добавил главный тренер столичного клуба.
"Спартак" после 7 туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче РПЛ красно-белые 16 сентября примут "Сочи". По итогам прошлого сезона "Спартак" под руководством Абаскаля занял 3-е место в РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.