Лучший снайпер КХЛ Голдобин рассказал о появлении в "Спартаке" его звена с Морозовым

В шести матчах сезона звено Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина набрало 25 очков

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший снайпер Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин начали тренироваться в одном звене во время предсезонных сборов. Об этом Голдобин рассказал ТАСС.

"Мы со сборов еще начали тренироваться в таком звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает, - сказал Голдобин. - Павел у нас очень быстрый, Иван может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть".

В шести матчах звено Голдобина, Морозова и Порядина набрало 25 очков по системе "гол+пас" (12+13). Голдобин набирал очки в первых четырех играх, сделал хет-трик в матче с "Северсталью" (6:4), а также отметился дублем во встрече с "Витязем" (4:1), которая прошла в четверг.

Лучший снайпер регулярного чемпионата не боится спада в игре по ходу сезона. "Обычно у команд спад бывает к Новому году, потому что мы проходим тяжелые сборы, накладывается усталость. Если такое случится, то ничего страшного - свои голы забьем и поможем команде выиграть", - отметил Голдобин.

Форвард оценил прошедший матч против СКА и рассказал об ожиданиях от предстоящей игры с ЦСКА, которая состоится 16 сентября. "Со СКА мы очень солидно сыграли, особенно в первые два периода, открывались в пас, переиграли соперника. Против ЦСКА все может быть, но я знаю, что ребята выйдут биться, так как для нас это принципиальный матч, московское дерби, и мы будем играть до конца".

Диалог с тренерами пошел на пользу

Выездная победа над СКА оказалась своевременной для "Спартака", поскольку она добавила положительных эмоций перед поединком с "Витязем". Такое мнение ТАСС высказал Морозов.

"До игры со СКА у нас был разговор с тренерский штабом о последних матчах. Эмоций в том общении не было - это был спортивный диалог, - подчеркнул Морозов. - Мы и тренерский штаб понимали, что не могли так позволять себе играть в предыдущих матчах. В первые 10 минут мы постоянно проигрывали, пропускали, и от этого нам было сложнее действовать".

"Нам нечего было бояться СКА. Я считаю, что у нас игроки лучше, чем у них, и мы хорошо можем действовать в атаке. У нас были проблемы в обороне, и мы постараемся эти проблемы убрать. Та победа нам была нужна, это эмоции, так как СКА - один из лидеров предыдущего сезона, все настраиваются на эту команду", - добавил нападающий.

Морозов считает, что команда была готова к возможным проблемам на игре с "Витязем" после победы в Санкт-Петербурге. "Главный тренер в первую очередь сказал, что после такой победы тяжело проводить следующий матч, так как все эмоции выплескиваешь, поэтому надо себя заставлять в каждой игре действовать на максимальных скоростях".

В списке бомбардиров чемпионата КХЛ Морозов идет на пятом месте с девятью очками (3+6). "С первого дня предсезонки главный тренер создал наше звено, мы много общаемся вне льда. До Кубка мэра у нас были выставочные матчи, в которых у нас все получалось, просто я получил небольшое повреждение, поэтому и не играл на том турнире", - заключил Морозов.