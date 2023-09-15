Абаскаль рассказал о причинах трансфера футболиста Бабича в "Спартак"

Главный тренер московского клуба отметил, что сербский защитник имеет хорошие игровые характеристики

ТАСС, 15 сентября. Сербский защитник Срджан Бабич был куплен московским футбольным клубом "Спартак", потому что может усилить команду в аспекте продвижения мяча, а также принести пользу при исполнении стандартных положений. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер красно-белых испанец Гильермо Абаскаль.

"Бабич выступал в Испании, он имеет хорошие игровые характеристики. Команды там строят атаки, начиная с обороны, как это делаем мы, поэтому он нам подходит. Он должен начинать атаки. Речь о футболисте, который должен помочь нам добавить при стандартных положениях", - сказал Абаскаль.

"Мы взяли четырех левоногих игроков в это трансферное окно - мы закрыли проблему, которая у нас была. В прошлом сезоне были матчи, когда на поле выходили 11 правоногих футболистов. Для обороны очень важны смелость, желание, видение поля, чтобы быстро проходить линии соперника. Если мы посмотрим на команды, которые начинают атаки так же, как мы, то увидим, что эти качества очень важны", - добавил он.

Бабич перешел в "Спартак" из испанской "Альмерии". Портал Transfermarkt оценивает сумму перехода в €3,50 млн. Контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года.

Бабичу 27 лет, он дебютировал за "Спартак" в матче Фонбет - Кубка России против московского "Динамо" (4:1). В той встрече он отметился забитым мячом. Он также провел 18 минут во встрече Мир - Российской премьер-лиги против "Краснодара". В прошлом сезоне он провел за "Альмерию" 34 матча в высшем дивизионе чемпионата Испании и отличился тремя забитыми мячами. В составе сборной Сербии Бабич провел пять игр и не отметился результативными действиями.