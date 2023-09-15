Сборная Кузбасса выиграла командный зачет Всероссийских спортивных игр Александра Невского

Второй стала команда Иркутской области, третьей - Новосибирской

КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная Кемеровской области победила в общекомандном зачете на I Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского. Соревнования проходили в Кемерове.

Соревнования проводились в пяти дисциплинах - баскетболе, самбо, мини-футболе, шахматах, комплексе ГТО. Первое место заняла команда Кемеровской области, второе - сборная Иркутской области, третье - представители Новосибирской области.

"Хочу поздравить всех с успешным завершением игр. Сюда приехали представители 36 регионов Российской Федерации, всех нас объединила вера в спорт. Немаловажную роль сыграли также культурная, образовательная, патриотическая и духовная программы. В эти дни прошли научно-практическая конференция, форум "Вера и спорт". Опытные спортсмены также приехали передать молодым свой опыт и навыки, нужные для победы", - сказал на церемонии закрытия заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев.

Он добавил, что команда Кузбасса стала обладателем переходящего Кубка патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Следующие, вторые игры пройдут на Нижегородской земле", - написал Алексеев в своем телеграм-канале.

Также специальный приз спортивных игр - Кубок "За честную игру" - получила сборная Донецкой Народной Республики. Награду спортсменам вручил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

I Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского проходили в Кемерове с 12 сентября. В них приняли участие 427 юных спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации. Каждую команду сопровождал духовный наставник. Игры организованы по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Решение о проведении игр в Кузбассе было принято в 2022 году на X Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава". Это совместная инициатива губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Русской Православной Церкви, Министерства спорта Российской Федерации.