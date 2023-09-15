Суд Испании запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо

Луису Рубиалесу воспрещается контактировать со спортсменкой во время судебных разбирательств

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить бывшему главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу приближаться к игроку женской сборной Дженнифер Эрмосо. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

Экс-глава RFEF дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. По итогам судья постановил выдать "запрет на приближение в радиусе 200 метров к игроку Дженнифер Эрмосо". Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.

Ранее суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры против Рубиалеса по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении после поцелуя Эрмосо.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF.