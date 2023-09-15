Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы

ТАСС, 15 сентября. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на литовское агентство ELTA.
"Да, сегодня президент подписал соответствующий указ", - приводит Delfi комментарий советника президента Литвы Ридаса Ясюлениса.
В августе 2022 года Науседа принял решение лишить Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине.
Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. Вместе с Ванагасом Дробязко принимала участие в пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) в танцах на льду, лучшим результатом дуэта является пятое место на Играх 2002 года. Дробязко является тринадцатикратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.
В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.