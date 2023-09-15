Тарасова заявила, что Литве должно быть стыдно за лишение Дробязко гражданства

По мнению заслуженного тренера СССР, Дробязко может работать во всем мире

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена решением правительства Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Об этом Тарасова заявила ТАСС.

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу лишил Дробязко гражданства страны. В августе 2022 года Науседа принял решение лишить Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине.

"Им надо стыдиться того, что они сделали, - сказала Тарасова. - Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, будь они прокляты. Маргарита Дробязко нужна всему миру, она может работать во всем мире. Это высокий профессионал, весь мир ее знает по фамилии, имени и отчеству. И вряд ли кто-то запомнил, из какой она страны".

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх, в которых участвовала пять раз. Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.