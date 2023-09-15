Абаскаль назвал причины сокращения игрового времени футболиста "Спартака" Литвинова

ТАСС, 15 сентября. Перевод футболиста московского "Спартака" Руслана Литвинова на роль игрока ротации является частью ответственности за ошибки, допущенные на поле. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
Литвинов попадал в стартовый состав и проводил на поле не менее 80 минут в каждом из первых четырех матчей "Спартака" в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги. В следующих четырех матчах команды он суммарно провел на поле 130 минут и лишь раз был включен в стартовый состав.
"Причина, по которой мы не видели Литвинова после матча с "Уралом", понятна, но это не определяющее. [После матча с "Уралом" к игроку была применена] футбольная мера, которая является частью процесса и ответственности", - сказал Абаскаль.
"Если кто-то делает ошибку и после этого не играет, что должно произойти дальше? Мы каждый раз должны брать нового игрока? Нет. Ситуации бывают разные. В этой ситуации есть много компонентов: принятие ошибки, ее исправление, выводы. Все было бы очень просто, если за одну ошибку игрок садился бы на скамейку и не играл. Это действительно сложная ситуация", - добавил главный тренер "Спартака".
Литвинову 22 года, он является воспитанником "Спартака". За первую команду красно-белых игрок провел 76 матчей, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами. Вместе со "Спартаком" Литвинов стал обладателем Кубка России в сезоне 2021/22.