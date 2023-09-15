Во Владивостоке прошел первый в истории турнир по фиджитал - многоборью ГТО

Победу одержала команда Рустема Телепова

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первый в истории турнир по фиджитал - многоборью ГТО прошел во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) при поддержке проекта "Игры будущего". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Игр будущего".

В турнире принимали участие четыре команды, капитанами были киберспортсмены Михаил Столяров, Рустем Телепов, Ильнар Галеев и Александр Обновленный. На соревнованиях команды представляли игроки из России и Казахстана. На диджитал-этапе игроки соревновались в бета-версии игры Counter Strike 2, на физическом - выполняли упражнения многоборья ГТО. Победу одержала команда Телепова, переигравшая команду Обновленного.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.