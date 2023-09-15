Тарасова заявила, что ее отношение к Валиевой не зависит от решения CAS

Закрытые слушанию по делу российской фигуристки пройдут в Лозанне в конце сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Каким бы ни было решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оно не сможет повлиять на отношение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой к российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом Тарасова заявила ТАСС.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

"Не думаю, что суд, председателем которого назначен американец, потрясет нас честным в нашем понятии решением, - сказала Тарасова. - Тем более в отношении русской талантливой девочки, которая ни в чем не виновата. Нам все равно, потому что мы знаем, ее вины в произошедшем нет".

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.