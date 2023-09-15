Рекордные 3,5 тыс. участников ожидают на турнире им. В. А. Соловьева в Санкт-Петербурге

Соревнования пройдут 22-24 сентября в КСК "Арена"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что фестиваль единоборств - турнир им. В. А. Соловьева в этом году посетят 3,5 тыс. участников. Мероприятие проведут на большой площадке, также оно впервые продлится три дня, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС первый заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту города Андрей Хорт.

"Мы наблюдаем высокий интерес со стороны наших спортсменов к этому событию. И такую тенденцию проследили за последние три года: мероприятие росло и масштабировалось, мы перестали помещаться на традиционном объекте спорта, на котором ранее проводилось мероприятие, на легкоатлетическом манеже. Сначала мы увеличили количество дней: из одного дня у нас было уже двухдневное мероприятие в прошлом году. Теперь пришлось уже и менять объект спорта: концертно-спортивный комплекс "Арена" в этом году, также мероприятие продлится вместо двух дней уже три. Увеличилось количество участников, года три назад мы открывали это мероприятие, было порядка 1 тыс. - 1,2 тыс. участников. В этом году мы ожидаем рекордное количество - 3,5 тыс. участников этого события", - сказал Хорт.

Также в этом году в рамках фестиваля впервые на Северо-Западе пройдет форум "Za самбо". Президент Всероссийской федерации самбо, координатор федерального проекта "Za самбо" Сергей Елисеев подчеркнул, что такие мероприятия способствуют развитию отечественного вида спорта.

"В начале года поставлена определенная задача по развитию нашего отечественного вида спорта. Я думаю, такие фестивали очень полезны. Надеюсь, мы там [на форуме] обсудим многие вопросы, касающиеся развития нашего вида спорта и в школьной среде, и в вузовской, и в силовых структурах", - сказал глава федерации.

Координатор проекта "Za самбо" в Санкт-Петербурге и соорганизатор турнира им. В. А. Соловьева Антон Соловьев отметил, что приглашены участники из новых регионов, стран СНГ, БРИКС. Соловьев подчеркнул, что гостей фестиваля тоже будет еще больше. Организаторы ждут семьи с детьми, молодых людей и всех желающих познакомиться с борьбой. Площадка вмещает в себя порядка 6 тыс. человек.

Новые виды единоборств

Мероприятие в этом году станет самым масштабным за 12 лет. Увеличилось и количество видов единоборств: добавились грэпплинг, хапкидо, греко-римская борьба, вольная борьба и тхэквондо. Фестиваль включил соревнования по 12 видам спортивных единоборств. Мастер-классы проведут именитые спортсмены по восьми видам единоборств. Мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России, абсолютный чемпион Японии, абсолютный чемпион Америки Дармен Садвокасов дополнил, что такие мероприятия позволяют молодым спортсменам общаться и лучше узнавать про другие виды борьбы.

"Подобный формат, я считаю, идеально вписывается в спортивную жизнь. И что это позволяет бойцам, атлетам, спортсменам, это дает площадку для того, чтобы они контактировали друг с другом, чтобы визуально представляли, что собой представляет тот или иной вид единоборств", - сказал спортсмен.

Турнир проводится с 2012 года. В этом году он состоится в период с 22 по 24 сентября в КСК "Арена". Идея мероприятия заключается в преемственности поколений. Его проводит сын мастера спорта международного класса по самбо, двукратного чемпиона Европы по самбо, многократного чемпиона СССР по самбо Владимира Соловьева Антон Соловьев, который является мастером спорта по кёкусинкай и джиу-джитсу.