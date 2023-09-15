Абаскаль рассказал, что капитан "Спартака" Джикия остается важным футболистом для команды

В текущем сезоне защитник не отметился в матчах за красно-белых результативными действиями

ТАСС, 15 сентября. Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия остается важным игроком для команды, в клубе стараются поддерживать хорошую форму футболиста. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер красно-белых испанец Гильермо Абаскаль.

"Мы провели много времени вместе и прекрасно понимаем сильные стороны Георгия. Он знает, что важно для команды, это капитан и важный игрок для нас, который прекрасно понимает и знает свои качества лучше меня, - сказал Абаскаль. - Не стали ли эти качества хуже? В футболе всегда важна стабильность, если он хорошо тренируется, работает и отдает всего себя на тренировках, мы как тренерский штаб обязаны использовать плюсы всех футболистов для того, чтобы игра была идеальной".

"Мы стараемся поддержать ребят, если у них идет некий спад, и также стараемся продлить их хорошую форму. Джикия - сильный футболист, который на протяжении 90 минут может держать высокий уровень единоборств, держать линию, участвовать в отборе, давать коммуникацию - в этих компонентах он хорош. Это все применимо и к другим защитникам. Естественно, важно не забывать о его смелости и желании играть до конца", - добавил тренер.

Джикии 29 лет, в текущем сезоне он провел за "Спартак" семь матчей и не отметился голевыми действиями.