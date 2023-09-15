Смагин назвал исторической победу шахматиста Гребнева на юниорском первенстве Азии

Эта победа стала первой для россиян после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Шахматист Алексей Гребнев оправдал звание фаворита первенства Азии среди юниоров и принес России историческую победу. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Гребнев набрал семь очков в девяти турах. Эта победа стала первой для россиян в любой категории после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

"Это очень серьезные соревнования, и наш юниор - просто молодец. Это вообще наш первый титул в Азии, что делает Алексея исторической фигурой в нашей шахматной истории. Он изначально был фаворитом и оправдал это звание", - сказал Смагин.

"Мало кто его знает, но я с ним встретился на одном из рапидных турниров, и он мне очень понравился. У него есть огромное желание прогрессировать, отличная работоспособность. Такие победы просто так не добываются, я желаю Алексею дальнейших успехов", - добавил собеседник агентства.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в ACF.