15 сентября, 15:24
Летние олимпийские виды спорта

Поздняков рассказал, что последний раз общался с главой МОК Бахом в декабре

Президент Олимпийского комитета России отметил, что регулярно общается с главами международных федераций

ТАСС, 15 сентября. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков последний раз общался с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в декабре на Олимпийском саммите. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Мы регулярно общаемся с главами международных федераций. Детали этого я не могу раскрывать. Последний раз, когда я общался с Бахом? В декабре прошлого года на Олимпийском саммите", - сказал Поздняков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. 

Теги:
Бах, ТомасПоздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
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