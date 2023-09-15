Свищев призвал поддержать Дробязко, лишенную гражданства Литвы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что фигуристка никогда не предавала Россию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Маргарита Дробязко никогда не предавала Россию, ей требуется поддержка после решения о лишении ее гражданства Литвы. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко литовского гражданства. В августе 2022 года Дробязко была лишена всех литовских государственных наград за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине.

"Она никогда не предаст свою родину, а Россия для нее - Родина, - сказал Свищев. - Мы ей благодарны и никогда не дадим ее в обиду. Для нее сейчас сложный период, мы должны протянуть ей руку помощи. Они политиканы и клеветники, это целиком решение политиков Литвы, а не страны".

"Вместо того, чтобы гордиться и прославлять, они делают подобные шаги. Никогда у них не было и никогда не будет такого уровня в фигурном катании с подобным отношением", - добавил парламентарий.

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в дуэте с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх, в которых участвовала пять раз. Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.