15 сентября, 15:33
Фигурное катание

Свищев считает, что Валиевой стоит готовиться к подаче апелляции на будущее решение CAS

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту назвал конфликтом интересов наличие американского судьи в списке арбитров, которые будут принимать решение по делу о нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Состав арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS), которые будут принимать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, говорит о необходимости готовиться к подаче апелляции на будущее решение. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Непонятно, как американский арбитр оказался в списке тех, от кого зависит решение по судьбе Камилы Валиевой, - сказал Свищев. - Это прямой конфликт интересов, поскольку сборная США в случае обвинительного вердикта может получить золотые медали Олимпиады. Как вообще можно говорить о каком-то независимом арбитраже при таком подходе? Считаю, что уже сейчас нужно готовить определенные шаги по потенциальному оспариванию решения".

"Мы и так не очаровывались в отношении CAS, но подобные вещи в очередной раз подтверждают наше недоверие к этому суду", - добавил парламентарий.

Ранее CAS опубликовал порядок слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании. 

Теги:
Фигурное катаниеСвищёв, Дмитрий АлександровичВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация