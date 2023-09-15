Свищев считает, что Валиевой стоит готовиться к подаче апелляции на будущее решение CAS

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту назвал конфликтом интересов наличие американского судьи в списке арбитров, которые будут принимать решение по делу о нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Состав арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS), которые будут принимать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, говорит о необходимости готовиться к подаче апелляции на будущее решение. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Непонятно, как американский арбитр оказался в списке тех, от кого зависит решение по судьбе Камилы Валиевой, - сказал Свищев. - Это прямой конфликт интересов, поскольку сборная США в случае обвинительного вердикта может получить золотые медали Олимпиады. Как вообще можно говорить о каком-то независимом арбитраже при таком подходе? Считаю, что уже сейчас нужно готовить определенные шаги по потенциальному оспариванию решения".

"Мы и так не очаровывались в отношении CAS, но подобные вещи в очередной раз подтверждают наше недоверие к этому суду", - добавил парламентарий.

Ранее CAS опубликовал порядок слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.