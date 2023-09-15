Британца Робертса назначили на пост генсека и главного исполнительного директора IBA

22 июня Международный олимпийский комитет отозвал у организации статус признания

ТАСС, 15 сентября. Британец Крис Робертс назначен на пост генерального секретаря и главного исполнительного директора Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщает пресс-служба IBA.

19 июня пост генсека и главного исполнительного директора IBA покинул грек Джордж Йеролимпос.

22 июня сессия Международного олимпийского комитета (МОК) последовала рекомендации исполкома организации и отозвала признание IBA. 15 июня Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию исполкома МОК.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.