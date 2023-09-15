Перенесший операцию Юран будет руководить "Пари НН" в матче РПЛ против "Динамо"

8 сентября главный тренер нижегородской команды перенес операцию, 14 сентября его выписали из больницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сергей Юран будет руководить футбольным клубом "Пари Нижний Новгород" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию и был переведен в обычную палату. В четверг тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.

Встреча между "Динамо" и "Пари НН" пройдет 15 сентября на "ВТБ-Арене" в Москве. Встреча начнется в 19:00 мск.