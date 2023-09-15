В "Динамо" заявили об удовлетворенности работой клуба в трансферное окно

Член совета директоров клуба Дмитрий Гафин отметил, что "Динамо" завершило лето с положительным трансферным балансом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" удовлетворен работой в летнее трансферное окно. Об этом журналистам рассказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"У нас достаточно бурное было трансферное окно, мы закрыли все позиции, которые планировали, поэтому с точки зрения трансферной кампании на вход свой план выполнили, - сказал Гафин. - Чтобы оценивать ее успешность, нужно смотреть в среднесрочной перспективе - как наши новички будут адаптироваться, какой результат нам будут давать. Что касается части по игрокам на выход, то мы тоже удовлетворены тем, что сделали. У нас положительный трансферный баланс, что есть хорошо".

В матче чемпионата России с "Пари Нижний Новгород", который прошел в пятницу и завершился со счетом 1:1, дебютировал защитник Иван Лепский. "Я хочу сделать комплимент Ване Лепскому, он молодой парень, ему 18 лет. Очень талантливый перспективный центральный защитник, который растет в нашей академии. Наверное, первый футболист из камчатского региона, сегодня ему только комплименты, на мой взгляд, он хорошо сыграл в обороне, смело играл вперед. Будем надеяться, что Иван будет дальше развиваться", - добавил Гафин.

В летнее трансферное окно "Динамо" пополнили бразильский полузащитник Бителло, мексиканский полузащитник Луис Чавес, колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, также московский клуб подписал контракт с белорусским вратарем Андреем Кудравцем, который до зимы продолжит выступать за БАТЭ. Ушли из "Динамо" российский полузащитник Арсен Захарян, защитник сборной Грузии Саба Сазонов, также клуб расстался с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским и хорватским полузащитником Николасом Моро, которые прошлый сезон провели в аренде в других командах.