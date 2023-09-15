Тренер "Пари НН" Юран рассказал, что хотел быстрее вернуться к команде после операции

Специалист был прооперирован 8 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран руководил командой в матче против московского "Динамо" потому что хотел скорее вернуться к работе, несмотря на рекомендации врачей отдохнуть после операции. Об этом он рассказал журналистам.

15 сентября "Пари НН" на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с "Динамо" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.

"Рекомендация врачей была еще отдохнуть, но желание было [вернуться] быстрее к команде, понимал, что, когда главный тренер рядом, игроки чувствуют себя увереннее. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб, в мое отсутствие они работали. Под конец матча почувствовал себя чуть хуже, выпил таблетку", - сказал Юран.

В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию, 14 сентября тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.

"Пари НН" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 11 очков. В следующем туре подопечные Юрана 24 сентября дома сыграют с "Оренбургом".