Вратарь СКА Маттссон получил травму в матче КХЛ с московским "Динамо"

Петербургский клуб в пятницу уступил столичной команде со счетом 1:3

ТАСС, 15 сентября. Шведский вратарь петербургского СКА Юхан Маттссон не сумел продолжить домашний матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" из-за травмы. Об этом журналистам сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА в пятницу уступил "Динамо" со счетом 1:3. Маттссон был заменен на Сергея Иванова в начале второго периода.

"У нас получил травму Маттссон. Артемий Плешков был тоже с травмой, потом вернулся, сыграв за "СКА-Неву", и теперь мы посмотрим, кто сыграет в следующем матче", - сказал Ротенберг.

Хоккеисты СКА потерпели четвертое поражение подряд. "В команде есть спокойствие, хороший эмоциональный фон, все без накачки. Мы будем сильнее, у нас такой старт, но будет лучший финиш. Мы идем вперед, главное - собраться спокойно, без суеты. Вы видите, у команды совсем другое движение, ребята вернулись после сборной, и мы им дали возможность восстановиться", - подчеркнул главный тренер.

"Всегда будут люди, которые будут расшатывать команду, но у нас сильная команда. Когда в прошлом году мы побеждали, они о нас ничего не писали. Мы встречались с нашими болельщиками, вместе мы победим, - добавил он. - 12 тысяч болельщиков приходят на матчи, это достижение. Мы уже подправляем в консерватории, и оркестр играет в унисон. В разные годы были разные ситуации, я в СКА 15 лет. Были поражения, и мы с ними не согласны, бывают поражения важнее побед. Надо пройти эти сложности".

В турнирной таблице Западной конференции СКА находится на десятом месте, набрав четыре очка в шести играх. В следующем матче СКА 17 сентября примет новосибирскую "Сибирь".