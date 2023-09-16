Велофестиваль в парке Северного речного вокзала в Москве 16 сентября продлится 12 часов

Для участников пройдет розыгрыш призов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Велофестиваль в этом году проведут в формате двенадцатичасового праздника на Северном речном вокзале вместо традиционного заезда. Гостей в том числе ждут велоквест, летний кинотеатр, соревнования на беговелах, живая музыка, сообщили в департаменте транспорта.

"16 сентября с 10:00 до 22:00 для всех участников пройдет масштабный квест на велосипедную тематику (велосипед брать с собой необязательно). Еще вас ждут: конкурсы и мероприятия от партнеров с призами и подарками по территории всего парка, развлекательная программа для детей и взрослых", - анонсировали в ведомстве.

Зарегистрироваться на фестиваль можно было до 14 сентября. "Все зарегистрированные участники осеннего велопраздника получат шанс выиграть призы от организаторов и партнеров. В этот раз мы разыгрываем около 300 подарков. <…> Победителей мы выберем случайным образом 15 сентября - итоги опубликуем в Telegram-канале Московского велофестиваля. А призы вручим 16 сентября в парке Северного речного вокзала", - добавили в департаменте.

Среди призов: фирменные карты "Тройка", футболки и толстовки от фестиваля, зонты-трости, рюкзаки, набор велоинструментов, велобутылка, свитшоты, поясные сумок и картхолдеров, колонки, повербанки, наборы в бренде "Твой город - твое дело" от правительства Москвы.