Футболисты "Спартака" сыграют с "Сочи" в матче чемпионата России

Также в субботу пройдут встречи ЦСКА - "Крылья Советов", "Ахмат" - "Краснодар" и "Балтика" - "Ростов"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграет с "Сочи" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие банк - Арена".

Изначально матч должен был пройти в Сочи на стадионе "Фишт", однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на арене для восстановления газона. 7 сентября бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило перенос игры из Сочи в Москву. Сочи примет матч второго круга между этими командами.

"Спартак" после первых трех туров возглавлял турнирную таблицу, однако в последних четырех матчах чемпионата красно-белые один раз сыграли вничью и трижды проиграли, поэтому опустились на 10-е место, имея в активе 10 очков. "Сочи" тоже не может похвастаться хорошим началом сезона - команда из Краснодарского края потерпела четыре поражения в последних пяти матчах и находится на 12-й позиции, набрав шесть очков. В прошлом сезоне в РПЛ "Спартак" разгромил "Сочи" дома (3:0) и сыграл вничью на выезде (1:1).

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин считает, что для красно-белых не бывает простых игр против сочинцев. "На самом деле, при любом специалисте игры с "Сочи" даются нам нелегко, в особенности выездные. Будет непросто, но нам нужно исправляться!" - передает слова Зобнина пресс-служба столичного клуба.

"Команда хорошо стартовала, но в какой-то момент упустила свою игру. Бывает и так, что уверенность в себе теряется даже из-за одного неудачного результата, но мне кажется, что первые туров 10 нужно считать началом сезона. И, если что-то пошло не по плану, на такой дистанции ситуацию реально исправить", - добавил футболист.

Матч между "Спартаком" и "Сочи" начнется в 19:00 мск.

ЦСКА примет "Крылья Советов", "Краснодар" сыграет с "Ахматом"

В первом матче игрового дня московский ЦСКА примет самарские "Крылья Советов". Команда из Самары идет в лидирующей группе, набрав 14 очков и занимая четвертое место в турнирной таблице. Армейцы идут на седьмой позиции, в активе красно-синих 11 очков, однако ЦСКА не побеждает на протяжении последних трех матчей.

В прошедшем сезоне команды встречались четыре раза - два матча было сыграно в РПЛ, два - в полуфинале "плей-офф пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Армейцы одержали три победы в четырех матчах, еще одна встреча завершилась вничью. За "Крылья Советов" первый матч может сыграть защитник Егор Ушаков, перешедший из ЦСКА на правах аренды. Матч между ЦСКА и "Крыльями Советов" начнется в 14:00 мск.

Следующий субботний матч пройдет в Грозном, в нем сыграют "Ахмат" и "Краснодар". "Краснодар" на данный момент является лидером РПЛ, имея в активе 17 очков. "Ахмат" после прихода бывшего тренера сборной России Мирослава Ромащенко одержал две победы и один раз сыграл вничью, грозненцы занимают девятое место с 10 очками.

В прошлом сезоне команды встречались три раза. В РПЛ "Ахмат" победил соперника (3:2) и сыграл с ним вничью (2:2), но уступил в 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России (0:3). Встреча между "Ахматом" и "Краснодаром" начнется в 16:30 мск.

В заключительном матче дня калининградская "Балтика" примет "Ростов". В этой встрече обе команды постараются прервать череду поражений. "Балтика" проиграла последние четыре матча и с тремя очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. "Ростов" проиграл три игры подряд, подопечные главного тренера сборной России Валерия Карпина идут на 11-й строчке с семью очками. Матч между "Балтикой" и "Ростовом" начнется в 21:15 мск.