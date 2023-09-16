Минеев во втором раунде нокаутом победил Карвальо в бою по правилам кикбоксинга

Поединок прошел в Элисте

ЭЛИСТА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств и кикбоксер Владимир Минеев победил бразильца Рафаэля Карвальо в поединке по правилам кикбоксинга. Бой прошел в Элисте.

Минеев нокаутировал соперника во втором раунде.

Минееву 33 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету теперь 27 побед (13 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах он выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.

Карвальо 37 лет, в поединках по правилам смешанных единоборств он провел 23 боя, одержал 16 побед и потерпел 7 поражений.