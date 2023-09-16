Тренер рассказал, когда боец Минеев завершит карьеру

По словам Расула Магомедалиева, 33-летний боец проведет еще два-три боя

ЭЛИСТА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств и кикбоксер Владимир Минеев проведет два или три боя, после чего завершит спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Расул Магомедалиев.

В ночь на 16 сентября Минеев в Элисте провел поединок по правилам кикбоксинга против бразильца Рафаэля Карвальо и победил нокаутом во втором раунде.

"Еще два-три боя и все. Но многое будет зависеть от его специального задания", - сказал Магомедалиев.

Минееву 33 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету 27 побед (13 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.