Тренер рассказал про следующего соперника бойца Минеева

Расул Магомедалиев отметил, что предпочтительным вариантом является поединок против Ивана Штыркова

ЭЛИСТА, 16 сентября. /ТАСС/. Команда российского бойца смешанных единоборств и кикбоксера Владимира Минеева планирует провести следующий бой против Ивана Штыркова. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Расул Магомедалиев.

В ночь на 16 сентября Минеев в Элисте провел поединок по правилам кикбоксинга против бразильца Рафаэля Карвальо и победил нокаутом во втором раунде.

"Предпочтительнее бой против Штыркова. Это нам интересно. Хотя и бой против Магомеда Исмаилова по боксу тоже мог бы быть", - сказал Магомедалиев.

Минееву 33 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету 27 побед (13 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах он выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.

Штыркову 35 лет, на его счету в смешанных единоборствах 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.