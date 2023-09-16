16 сентября, 06:30
Зимние олимпийские виды спорта

Российскую конькобежку Лаленкову исключили из международного пула допинг-тестирования

Максим Киселев/ ТАСС
Евгения Лаленкова
© Максим Киселев/ ТАСС

Спортсменка была включена в список в июле

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Абсолютная чемпионка России в конькобежном многоборье Евгения Лаленкова исключена из пула допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом свидетельствуют документы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

33-летняя Лаленкова в начале июля была включена в международный пул тестирования на сезон-2023/24 вместе с другими российскими конькобежцами, которые продолжают оставаться в списке. Это Павел Кулижников, Ангелина Голикова, планирующая выступать за Казахстан Елизавета Голубева, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Лаленкова, выступающая на внутрироссийских соревнованиях за Вологодскую область, является обладательницей одной серебряной и трех бронзовых наград чемпионатов мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка показала 9-й результат на дистанции 1 500 метров и 10-й - на 3 000 м. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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