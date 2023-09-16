Поединок предположительно может пройти в ноябре

ЭЛИСТА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев может провести подготовку к следующему бою в ДНР. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Минеев нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо во втором раунде в поединке по кикбоксингу. Следующий поединок спортсмен может провести в ноябре.

"Может, часть подготовки пройдет в ДНР, - сказал Минеев. - Может, удастся выпросить еще отпуск, хотя пока не понимаю, как это может быть. Пока не загадываю. Потому что знаю, что с этим есть сложности".

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса, который прошел 18 ноября 2022 года и завершился победой россиянина техническим нокаутом. После победы над Карвальо Минеев заявил, что возвращается в зону СВО.