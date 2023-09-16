16 сентября, 07:13
Биатлон

Пащенко выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону

Второе место занял Эдуард Латыпов, третье - Антон Бабиков

ТАСС,, 16 сентября. Петр Пащенко занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на лыжроллерах на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Пащенко преодолел дистанцию за 24 минуты 39 секунд, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал Эдуард Латыпов (отставание - 2,3 секунды; 1 промах), третьим - Антон Бабиков (+21,1; 0).

Пащенко 32 года, он является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года в гонке преследования на 12,5 км.

Спринтерская гонка у женщин на 7,5 км начнется в 12:00 мск. 17 сентября пройдут эстафеты. 

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Биатлон
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