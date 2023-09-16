16 сентября, 07:30
Футбол в России

Футболист Тюкавин рассказал, что общается с Захаряном после его перехода в "Реал Сосьедад"

Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам нападающего "Динамо", его бывший одноклубник скучает по Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин почти каждый день общается с бывшим одноклубником полузащитником Арсеном Захаряном, сейчас выступающим за испанскую футбольную команду "Реал Сосьедад". Об этом Тюкавин рассказал ТАСС.

19 августа 20-летний Захарян перешел из "Динамо" в "Реал Сосьедад".

"Конечно, мы общаемся с Арсеном после его ухода, каждый день почти на связи, - сказал Тюкавин. - Что рассказывает? Ничего в основном, скучает по Москве, по нам, один там живет, скучно ему. А так - все хорошо, тренируется".

С 4 по 12 сентября национальная команда России провела сбор, Тюкавин попал в ее окончательный состав. Позднее пресс-служба сборной сообщила, что он пропустит сбор из-за повреждения.

"Повреждение было несерьезное, но оно было и мешало мне играть в полную силу, - отметил 21-летний Тюкавин. - Да, конечно, очень сильно расстроился из-за того, что не смог поехать. За всеми матчами сборной России следил".

На сборе национальная команда была разделена на две группа. Первая провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1:, 1:2), вторая сыграла с командой Катара (1:1). 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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