Янчук считает, что российские теннисисты пользуются популярностью во всем мире

В пятницу в Германии начался выставочный турнир, в котором участвует Андрей Рублев

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты показывают красивую игру и добиваются выдающихся результатов, поэтому они пользуются популярностью во всем мире и их приглашают на выставочные турниры. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Здорово, что наши теннисисты остаются востребованными, несмотря на ситуацию в мире. Организаторы хотят видеть наших спортсменов, потому что они показывают красивую игру и добиваются высоких результатов. Они пользуются популярностью во всем мире, болельщики хотят на них смотреть", - сказал Янчук.

15 сентября в германском Франкфурте стартовал выставочный турнир, в котором принимает участие российский теннисист Андрей Рублев. На соревнованиях должен был выступить Даниил Медведев, дошедший на прошлой неделе до финала Открытого чемпионата США, однако он снялся с турнира из-за усталости. Рублев также вошел в состав команды Европы на Кубок Лейвера, который пройдет с 22 по 24 сентября в канадском Ванкувере.