Бывший главный тренер южнокорейских саночников Олег Демченко вернулся в сборную России

Специалист будет заниматься подготовкой Виктории Демченко

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Олег Демченко, с 2018 по 2022 год занимавший пост главного тренера сборной Южной Кореи по санному спорту, вернулся в тренерский штаб российской команды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

"Олег Демченко привлекается в состав сборной для осуществления индивидуальной подготовки одиночницы Виктории Демченко, которая сейчас выступает вместе с Олесей Михайленко также и на двухместных санях, - сказал Чудинов. - Он также будет заниматься подготовкой инвентаря для двойки Демченко - Михайленко и осуществлением тренировочных мероприятий".

Олег Демченко, младший брат трехкратного серебряного призера Олимпиад Альберта Демченко, ранее работал со сборной России на протяжении шести лет. Он входил в состав делегации олимпийских атлетов из России на Играх 2018 года в Южной Корее.

Виктории Демченко, дочери Альберта Демченко, 27 лет. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2020 года и обладательницей двух бронзовых наград европейских первенств.