Тихонов считает, что команде 2Drots будет тяжело, если "Химки" сыграют основным составом

Команды встретятся в четвертом раунде Кубка России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Проход медийной команды 2Drots в следующий раунд Фонбет - Кубка России по футболу будет зависеть от состава на матч подмосковных "Химок". Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион России в составе московского "Спартака", бывший футболист "Химок" Андрей Тихонов.

15 сентября прошла жеребьевка четвертого раунда "пути регионов" Кубка России. 2Drots дома сыграет с "Химками", встреча пройдет 26-28 сентября, а место проведения игры будет определено позднее.

"Я думаю, что будет очень интересно, потому что Химки рядом с Москвой, у 2Drots есть большое количество болельщиков, - сказал Тихонов. - Я думаю, что стадион может быть полным, потому что болельщики приедут посмотреть на свою любимую команду, поэтому будет очень интересно. Сыграть официальный матч на большом стадионе для 2Drots - круто".

"Что касается результата, у "Химок" стоит задача выйти в премьер-лигу, может так совпасть, что у команды будет, например, тяжелая игра на выезде или с хорошим соперником через два-три дня. Поэтому "Химки" могут спокойно пожертвовать кубком, выставить второй состав, чтобы сосредоточиться на чемпионате, потому что, конечно, стоит задача выхода в премьер-лигу, а не выиграть кубок. Поэтому все будет зависеть от [главного тренера "Химок"] Андрея Талалаева, какой состав он выставит. Если команда выставит основной состав, думаю, что бороться будет тяжело, если будет смешанный, то у 2Drots, возможно, будут шансы", - добавил Тихонов.

В первом раунде 2Drots дома победил "Сахалин" (2:0), во втором на выезде оказался сильнее "Мурома" (3:1), а в третьем переиграл в гостях кировское "Динамо" (2:0). "Я видел их некоторые матчи, ребята молодцы, там же футболисты играют, поэтому есть организация, - отметил Тихонов. - Главный тренером является Дмитрий Кузнецов, знающий футбол, он сам играл на высоком уровне, поэтому нечего удивляться, раз собраны игроки. Они объединены одним целым, игрой, результатом, очень качественный тренерский состав, я думаю, что отличный результат уже".

Влияние медийных команд на Кубок России

В этом сезоне, помимо 2Drots, в Кубке России участвовали еще два клуба Медийной лиги. Чемпион турнира "Родина-Медиа" (Москва) вылетел в первом раунде, уступив вологодскому "Динамо" (0:3). 22 августа московский "Амкал" в серии пенальти (0:0, 3:4) уступил ивановскому "Текстильщику". В первом раунде "Амкал" переиграл дома ногинское "Знамя" (3:2).

"Я приветствую появление медийных команд на первых этапах Кубка России, - сказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. - Это подняло интерес и у зрителей, и у СМИ. Поэтому считаю, что решение РФС было правильным".

В прошлом сезоне "Амкал" и 2Drots дебютировали в Кубке России. 2Drots победил московское "Чертаново" (3:0) в первом раунде, на втором этапе команда уступила "Текстильщику" (1:1, 3:5 - по пенальти). "Амкал" прошел в первом и втором раундах "Зоркий" из Красногорска (1:1, 8:7 - по пенальти) и "Тверь" (1:0), но затем команда уступила "Звезде" из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 - по пенальти).

1 августа генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что по качеству игры медийные команды в состоянии выглядеть более чем конкурентоспособно по сравнению с любительскими клубами, которые представляют, например, третий дивизион.

Другие пары четвертого раунда

Другие пары четвертого раунда "пути регионов" Кубка России выглядят следующим образом: "Леон-Сатурн" (Раменское) - "Арсенал" (Тула), "Форте" (Таганрог) - "Динамо" (Махачкала), "Амкар" (Пермь) - "Кубань" (Краснодар), "Уфа" - "Торпедо" (Москва), "Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск), "Динамо-Брянск" - "Шинник" (Ярославль), "Динамо" (Владивосток) - "Тюмень", СКА (Ростов-на-Дону) - "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Камаз" (Набережные челны) - "Ленинградец" (Ленинградская область), "Ротор" (Волгоград) - "Алания" (Владикавказ), "Знамя труда" (Орехово-Зуево) - "Волгарь" (Астрахань), "Биолог" (Новокубанск) - "Черноморец" (Новороссийск), "Текстильщик" (Иваново) - "Родина" (Москва), СКА-Хабаровск - "Сокол" (Саратов), "Рязань" - "Акрон" (Тольятти).

По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".