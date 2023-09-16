Фиджитал-шахматы представят в демонстрационной зоне во время турнира "Игры будущего"

Посетители смогут ознакомиться с этим видом спорта в демонстрационной зоне "Город будущего"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фиджитал-шахматы не прошли отбор в соревновательную программу "Игр будущего", но будут представлены во время турнира в демонстрационной зоне "Город будущего". Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

В феврале российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал ТАСС, что идея фиджитал-шахмат находится на стадии разработки.

"В основной соревновательной программе [фиджитал-шахмат] нет. Ранее были попытки сделать шахматный "армагеддон", попытки сделать "быстрые шахматы". Шахматы - хорошо, но пока смотрибельного варианта не создали", - сказал Столяров.

"У нас шахматы стопроцентно будут. Но в основную программу турнира отбор они не прошли. Мы в последнюю сборку включили, например, битву роботов, и именно по этому критерию: там высокая смотрибельность. Найдите старые ролики на YouTube - там десятки миллионов [просмотров]", - отметил он.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Зона "Город будущего" - это современное пространство, разработанное в формате высокотехнологичной интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра для жителей региона, туристов, гостей и участников "Игр будущего". Активности, представленные в демозоне, основаны на концепции фиджитал - интегрированных коммуникаций на стыке цифрового и физического пространств.