Россияне не выступят на предолимпийском квалификационном чемпионате мира по брейкингу

Турнир пройдет с 23 по 24 сентября в Бельгии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не выступят на сентябрьском чемпионате мира по брейкингу, являющемся квалификационным к Олимпийским играм 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

"Российские спортсмены не будут участвовать в чемпионате мира", - сказал собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по брейкингу (брейк-дансу) пройдет с 23 по 24 сентября в бельгийском Левене. Танцоры, занявшие по итогам мужского и женского турниров первые места, получат право выступить на дебютных для этого вида спорта Играх-2024. На Олимпиаде в Париже выступят 32 спортсмена (по 16 мужчин и женщин). Половина путевок будет разыграна с марта по июнь 2024 года по итогам серии олимпийских квалификационных турниров.

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта (WSDF) 13 августа принял решение о том, что отдельные российские и белорусские спортсмены и пары (дуэты), не имеющие отношения к вооруженным силам и органам государственной безопасности, могут участвовать в турнирах под эгидой WSDF только в нейтральном статусе без флага и гимна своих стран и при отсутствии национальной символики на форме. Спортсмен из России и Белоруссии, желающий получить нейтральный статус, должен заблаговременно отправить заявку в международную федерацию, которой понадобится не менее одного месяца на принятие решения. Нейтральные спортсмены также должны подписать специальную декларацию WSDF, в которой отсутствуют политические требования.

Брейкинг возник в 70-х годах прошлого века и всегда был андеграундным танцевальным течением, уличным стилем, который противопоставляется классической хореографии. Брейкинг дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые проходили в Буэнос-Айресе, первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.