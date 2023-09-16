В "Динамо" заявили, что у клуба нет проблем с получением денег от европейских клубов

Московский клуб находится в процессе получения денег от итальянского "Торино" за трансфер защитника Сабы Сазонова

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Получение денег московским "Динамо" от итальянского "Торино" за трансфер грузинского футболиста Сабы Сазонова находится в процессе, по всем сделкам средства приходят без проблем. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

31 августа "Динамо" объявило о переходе Сазонова в "Торино". Защитник провел за бело-голубых 44 матча, отметившись 1 голом.

"Получило ли "Динамо" деньги от "Торино" за трансфер Сабы Сазонова? Насколько я знаю, в процессе, - сказал Гафин. - Но по всем трансферам, которые мы сделали, деньги на вход приходят без каких-либо проблем".

"Что касается удачливости трансферного окна, то нужно посмотреть, как адаптируются наши новички. А также какой результат общекомандный мы из этого получим. Поэтому успешность можно будет оценивать ближе к концу сезона", - добавил Гафин.

В летнее трансферное окно "Динамо" пополнили бразильский полузащитник Бителло, мексиканский полузащитник Луис Чавес, колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, также московский клуб подписал контракт с белорусским вратарем Андреем Кудравцем, который до зимы продолжит выступать за БАТЭ. Ушли из "Динамо" российский полузащитник Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Сазонов, также клуб расстался с польским полузащитником Себастьяном Шиманьским ("Фенербахче") и хорватским полузащитником Николасом Моро ("Болонья"), которые прошлый сезон провели в аренде в других командах.

Трансфер Бителло

14 сентября "Динамо" объявило о переходе бразильского полузащитника Бителло из "Гремио". Срок соглашения с игроком рассчитан до 2028 года.

"Это был обычный трансфер между "Динамо" и "Гремио". Как он проходил? Летом футболист был нам интересен, но возможности приобрести его не было, - сказал Гафин. - Потому что к игроку был повышенный интерес от больших европейских команд. Собственно говоря, переговоры между бразильским клубом и их визави сорвались по причинам, которые, может быть, когда-нибудь раскроет "Гремио". Получилось так, что после закрытия европейского трансферного окна у нас появилась такая возможность реализовать этот трансфер, мы это реализовали".

Бителло 23 года, всего он провел за "Гремио" 92 матча, отметился 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Футболист уже дебютировал за "Динамо" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги с "Пари Нижний Новгород" (1:1).