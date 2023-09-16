Навка назвала недальновидным решением лишение Дробязко литовского гражданства

По мнению олимпийской чемпионки, действия литовского правительства являются проявлением русофобии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Решение о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы в ответ на участие спортсменки в ледовых шоу в России является странным и недальновидным. Такое мнение ТАСС высказала генеральный продюсер Navka Show и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Ранее президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства. В августе 2022 года Дробязко была лишена всех литовских государственных наград за выступление в шоу Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине.

"Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, оказывающих на нее беспрецедентное давление. Бесспорно, Литва остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки. Мир, к сожалению, знает немного литовских спортсменов. Маргарита Дробязко много лет отстаивала честь и достоинство Литвы на международных соревнованиях - она принесла своей стране много титулов и заслуженных медалей. Она является одной из самых титулованных литовских фигуристок за всю историю фигурного катания этой страны", - сказала Навка.

"Все эти завоевания, безусловно, повышали престиж Литвы на международной спортивной арене. И то, что Литва стала не только фигурировать на карте мирового фигурного катания, но и получила право на проведение чемпионата Европы - это, бесспорно, во многом заслуга именно Маргариты Дробязко. А теперь это же государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу - сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу? Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения", - добавила собеседница агентства.

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в дуэте с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх, в которых участвовала пять раз. Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.