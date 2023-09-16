Жулин рассказал, что ходил в церковь и молился за здоровье Костомарова

Заслуженный тренер России назвал чудом то, что олимпийский чемпион выжил

ТАСС, 16 сентября. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин ходил в церковь и молился за здоровье олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом Жулин рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

"Переживал - это не то слово, - сказал Жулин. - Я никогда не замечал, чтобы Рома к своему здоровью относился халатно. Когда эта история случилась, я звонил Тане [Навке], она сказала по секрету, что Роме дают 2% на, что он вообще выживет. Я стал ходить по церквям, крестился и желал Ромке, чтобы он вышел, то, что он сейчас сидит передо мной живой - это чудо и счастье".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

22 августа Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера его супруги Оксаны Домниной.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.