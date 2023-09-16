16 сентября, 11:25
Шахматные турниры

Шипов считает, что у Непомнящего не было шансов победить Карлсена на онлайн-турнире

В пятницу российский шахматист со счетом 9,5:20,5 уступил норвежскому спортсмену

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен гениально сыграл против россиянина Яна Непомнящего в четвертьфинале онлайн-турнира Speed Chess Championship и не оставил ему никаких шансов на победу. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Непомнящего и международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Встреча между Непомнящим и Карлсеном прошла в пятницу и завершилась со счетом 20,5:9,5 в пользу норвежца.

"Было ясно, что у Непомнящего изначально немного шансов, он прямо перед матчем обыграл [Арджуна] Эригайси (индийского шахматиста - прим. ТАСС), а потом практически без перерыва попал на сильнейшего шахматиста мира, - сказал Шипов. - Ян боролся, было много интересных партий, где-то он сумел потрепать грозного соперника. В последней части Магнус играл феерически гениально, его игрой можно только восхищаться. У нас в России пока никто не может с ним бороться в блице, да и в мире у него в блице достойных соперников немного".

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года Непомнящий на тай-брейке проиграл китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Карлсену 32 года, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира. Карлсен является четырехкратным чемпионом мира по рапиду и шестикратным - по блицу. 

Теги:
Карлсен, МагнусШахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
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